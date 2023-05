Jovem tem ferimentos graves após se acidentar com óleo quente

Da Redação

Ela foi encaminhada pela ambulância Avançada do SAMU em estado grave

Uma jovem de 29 anos que trabalha como cozinheira em uma lanchonete localizada na Rua Condor, região central de Arapongas, teve queimaduras graves na noite desta segunda-feira, 22.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a jovem teve queimaduras consideradas graves na região do abdômen e também nas pernas, depois de se acidentar com óleo quente na cozinha onde trabalhava.

Ela foi encaminhada pela ambulância Avançada do SAMU em estado grave para o hospital Honpar, em Arapongas.

