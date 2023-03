Jovem que morreu em acidente na Colônia Esperança é sepultado nesta 2ª

Da Redação

O corpo dele é velado na capela do Prever Arapongas

O jovem que morreu após sofrer um acidente de trânsito na Colônia Esperança, em Arapongas, norte do Paraná, será sepultado nesta segunda-feira (27). A vítima, identificada como Luciano Duarte Pavezi, de 19 anos, se envolveu em uma colisão na tarde desse domingo (26) no momento em que pilotava uma motocicleta.

O corpo dele está sendo velado na capela do Prever, na Cidade dos Pássaros. Já o sepultamento está previsto para as 16h, no Cemitério Municipal de Arapongas.

Detalhes sobre o acidente

O jovem motociclista colidiu contra um veículo, um Chevrolet Vectra, e atingiu a pilastra de uma cerca. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atender a ocorrência.

Assim que os socorristas chegaram ao local, encontraram a vítima já em óbito.

A princípio, o rapaz seguia da Colônia sentido à rodovia e acabou sendo atingido pelo Chevrolet Vectra, com placas de Arapongas. A motocicleta e o capacete foram arremessados por alguns metros.



Conforme o irmão do motorista, eles estavam em uma chácara localizada na região, comemorando os 80 anos do patriarca da família e saíram para buscar gelo. Quando retornavam da cidade, o motociclista tentou cruzar na frente do carro pela direita e acabou colidindo com o veículo. Segundo a testemunha, ele bateu no concreto e caiu no chão na hora.



O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo do jovem do local.



