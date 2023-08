Jovem que estava desaparecido em Arapongas é localizado

Fernando já está com a família

A família do bacharel em direito Fernando Lopes, de 34 anos, que sumiu em Arapongas, no norte do Paraná, informou que ele já foi encontrado e está em casa, em segurança. Os familiares procuraram a imprensa após Fernando desaparecer durante a madrugada deste sábado (5).

O tio dele, José Carlos, contou ao TNOnline que Fernando faz uso de remédios controlados o que causou grande preocupação. Os familiares passaram o dia procurando o rapaz. "Fui até à Colônia Esperança, fui a Sabáudia, rodei a cidade toda de carro e moto e não o encontrei", disse.

O tio afirmou que os pais de Rodrigo foram até a Delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do rapaz. Entretanto, o jovem foi localizado. A família não deu maiores detalhes de como ele foi encontrado.

