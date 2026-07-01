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Jovem Nicolle, morta após acidente de patinete, será velada em Arapongas

Nicolle sofreu um acidente de patinete elétrico no cruzamento das ruas Chororó Preto e Galo Campina e não resistiu após vários dias hospitalizada

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.07.2026, 22:58:11 Editado em 02.07.2026, 07:50:54
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Jovem Nicolle, morta após acidente de patinete, será velada em Arapongas
Autor Velório acontece a partir das 8h desta quinta-feira (02), na Sala 2 do Memorial das Acácias - Foto: Divulgação

O velório da jovem Nicolle Fernanda Leandro de Moraes, 18 anos, que morreu após sofrer um acidente com patinete elétrico, será realizado a partir das 8h desta quinta-feira (02), na Sala 2 do Memorial das Acácias, em Arapongas (PR). O sepultamento ocorre ainda na quinta-feira, às 16h30, no Cemitério Municipal de Arapongas. O cortejo deve sair do memorial às 16h.

📰 LEIA MAIS: Jovem de 18 anos morre após acidente com patinete elétrico em Arapongas

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Nicolle sofreu um acidente de patinete elétrico no último 22 no cruzamento das ruas Chororó Preto e Galo Campina. A morte foi confirmada ao TNOnline por familiares e gerou comoção em Arapongas e na região.

A jovem conduzia um patinete elétrico quando acabou se chocando com um Ford Ka. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Norte Paranaense (Honpar) em estado gravíssimo.

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No entanto, a jovem não resistiu aos ferimentos e teve morte cerebral ainda na terça-feira (30). A família informou que autorizou a doação de órgãos.

Os familiares de Nicolle ressaltaram ao TNOnline um pedido de empatia das pessoas nesse momento de dor, principalmente por conta da tragédia ter ocorrido após um acidente de patinete elétrico, evitando julgamentos equivocados sobre a fatalidade.

Eles destacaram ainda que a jovem era muito "amada, gentil e bondosa". "A família e os amigos estão dilacerados com a perda", completam.

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