Jovem motociclista morre após acidente em Arapongas

A morte do jovem Thiago Salvador Leme, de 18 anos, nesta quarta-feira (27), que não resistiu aos ferimentos causados por um acidente de moto, causa comoção em Arapongas.

O veículo que Thiago dirigia parou embaixo de um caminhão durante um acidente registrado na Rua Iratauá, região do Conjunto Flamingos, no final da tarde desta quarta-feira (27). Ele foi levado pelos socorristas para o Hospital do Norte Paranaense (Honpar), mas não resistiu aos ferimentos.

O jovem, de acordo com amigos próximos, trabalhava em uma empresa de peças e acessórios para motos, mas também era engajado na área do esporte, como futsal. Ele deixa os pais Valéria e Roni Leme, além de outros familiares e diversos amigos.

Familiares e amigos lamentam a morte precoce de Thiago nas redes sociais:

"Nosso menino se foi Thiago Salvador. Nosso sobrinho querido, queremos lembrar de você assim sempre carinhoso. Quando você nasceu tive o privilégio de te ver nascer e acompanhar seu nascimento, tenho muito orgulho de falar que fui a primeira a te ver meu amor. Agora só vai ficar a saudade. Descanse em paz, amor".

"Não dá pra acreditar! Um menino cheio de sonhos como você se foi. Que os anjos te recebam. Descansa em paz, Thiago Salvador".

Arapongas Futsal/Semesp Base lamenta morte de Thiago

“Thiago Salvador, que foi goleiro do nosso grupo em 2018, faleceu em decorrência de um acidente envolvendo moto e caminhão. O ex-atleta tinha 18 anos e sofreu um acidente no início da noite de ontem, foi socorrido mas veio a falecer no hospital. Além do futsal, Thiago jogou futebol e conquistou inúmeros títulos. Que Deus te receba de braços abertos Thiago. Ficam as saudades de um menino alegre e responsável. Nossos sinceros sentimentos a família, nesse momento de dor”.