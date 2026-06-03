Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Arapongas

publicidade
ARAPONGAS

Jovem morre no hospital e sobe para dois o número de óbitos em acidente na PR-444

Rapaz sofreu múltiplas lesões e chegou a ser reanimado em ambulância, mas não resistiu

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.06.2026, 22:29:42 Editado em 03.06.2026, 22:56:01
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Jovem morre no hospital e sobe para dois o número de óbitos em acidente na PR-444
Autor Acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (03) - Foto: André Garcia/Arapongas FM

Subiu para dois o número de vítimas fatais do acidente registrado na tarde desta quarta-feira (3) na rodovia PR-444, em Arapongas (PR). O jovem que conduzia o VW Gol envolvido na batida não resistiu aos múltiplos ferimentos e faleceu no Hospital Norte Paranaense (Honpar) 2. O rapaz sofreu uma parada cardiorrespiratória ainda no interior da ambulância da concessionária EPR Paraná, mas os socorristas conseguiram reverter e encaminhá-lo à unidade de saúde. No entanto, ele acabou morrendo pouco tempo depois.

LEIA MAIS: Vídeo flagra acidente com óbito na PR-444 em Arapongas; veja

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Além do jovem condutor, a violenta colisão vitimou Odese Lurdes Correia de Oliveira, de 76 anos. A idosa era a condutora do outro veículo, um Toyota Corolla com placas de Jardim Alegre, e morreu ainda no local do acidente, no quilômetro 4 da via, nas proximidades da empresa Pennacchi. O marido dela, Moacir de Oliveira, 87 anos, conhecido como "Moacir do Posto", também estava no automóvel e sofreu ferimentos considerados graves, sendo resgatado e encaminhado imediatamente para atendimento hospitalar. O casal é proprietário do Auto Posto Brasília, no município de Jardim Alegre, e a notícia da tragédia gerou forte comoção na cidade e em toda a região.

As circunstâncias exatas da colisão seguem sob investigação. Imagens de um vídeo que circula nas redes sociais registraram a dinâmica do acidente, mostrando o exato momento em que a condutora do Corolla tenta realizar uma manobra de conversão na rodovia e acaba sendo violentamente atingido na lateral pelo Gol. O corpo de Odese permaneceu no interior do automóvel durante todo o trabalho das autoridades e, após a liberação da cena, foi recolhido pela equipe da Polícia Científica. As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estiveram no local atendendo as vítimas.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente rodoviário Arapongas PR atendimento médico emergencial colisão entre veículos PR 444 vítimas fatais
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV