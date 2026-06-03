Jovem morre no hospital e sobe para dois o número de óbitos em acidente na PR-444

Subiu para dois o número de vítimas fatais do acidente registrado na tarde desta quarta-feira (3) na rodovia PR-444, em Arapongas (PR). O jovem que conduzia o VW Gol envolvido na batida não resistiu aos múltiplos ferimentos e faleceu no Hospital Norte Paranaense (Honpar) 2. O rapaz sofreu uma parada cardiorrespiratória ainda no interior da ambulância da concessionária EPR Paraná, mas os socorristas conseguiram reverter e encaminhá-lo à unidade de saúde. No entanto, ele acabou morrendo pouco tempo depois.

LEIA MAIS: Vídeo flagra acidente com óbito na PR-444 em Arapongas; veja

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Além do jovem condutor, a violenta colisão vitimou Odese Lurdes Correia de Oliveira, de 76 anos. A idosa era a condutora do outro veículo, um Toyota Corolla com placas de Jardim Alegre, e morreu ainda no local do acidente, no quilômetro 4 da via, nas proximidades da empresa Pennacchi. O marido dela, Moacir de Oliveira, 87 anos, conhecido como "Moacir do Posto", também estava no automóvel e sofreu ferimentos considerados graves, sendo resgatado e encaminhado imediatamente para atendimento hospitalar. O casal é proprietário do Auto Posto Brasília, no município de Jardim Alegre, e a notícia da tragédia gerou forte comoção na cidade e em toda a região.

As circunstâncias exatas da colisão seguem sob investigação. Imagens de um vídeo que circula nas redes sociais registraram a dinâmica do acidente, mostrando o exato momento em que a condutora do Corolla tenta realizar uma manobra de conversão na rodovia e acaba sendo violentamente atingido na lateral pelo Gol. O corpo de Odese permaneceu no interior do automóvel durante todo o trabalho das autoridades e, após a liberação da cena, foi recolhido pela equipe da Polícia Científica. As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estiveram no local atendendo as vítimas.