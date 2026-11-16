Equipes do Samu chegaram a iniciar manobras de reanimação no local, mas o óbito foi constatado ainda na residência

Um jovem de 26 anos morreu após ser baleado durante uma intervenção da Polícia Militar (PM) na manhã desta segunda-feira (16), em Arapongas. A ocorrência foi registrada em uma residência na Rua Piu Piu, no Jardim Santo Antônio, após os pais do rapaz acionarem as forças de segurança relatando que estavam sendo ameaçados por ele com uma faca. Segundo a PM, o rapaz partiu para cima dos policiais militares. Uma irmão do rapaz nega.

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De acordo com um policial da Rádio Patrulha Auto (RPA) que atendeu o chamado, ao chegarem ao imóvel, os PMs encontraram os pais da vítima no quintal. Ao perceber a presença da viatura, o rapaz correu para o interior da casa e se trancou no banheiro. Os policiais tentaram fazer a abordagem, mas, segundo o policial, eles precisaram forçar a porta do cômodo diante da falta de resposta.

"Assim que a porta abriu, ele já investiu contra a equipe com essa faca, que era a que havia sido já informada anteriormente que ele estaria fazendo ameaças contra os pais e contra o irmão", relatou. "Na hora que o indivíduo investiu contra a equipe, a equipe teve que fazer ali o uso seletivo da força e acabou que ocasionou o óbito", completou.

Segundo ele, nenhum policial ou familiar ficou ferido na ação. Ele afirmou ainda que o homem possuía passagens por vias de fato e ameaça, e que vizinhos relataram consumo frequente de bebida alcoólica e barulho recorrente na residência.

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IRMÃ NEGA VERSÃO

No local da ocorrência, a irmã do rapaz negou que o jovem tenha atacado os policiais militares e afirmou que ele estava tomando banho quando a equipe entrou no banheiro. Ela reconheceu que o irmão era usuário de drogas e tinha histórico policial, mas sustentou que ele não estava em surto.

"Ele morreu dentro de casa, dentro do banheiro, tomando banho. E quando falam que foi confronto, não foi confronto", declarou. Ela afirmou que o jovem não morava com os pais e teria ido ao local para tomar banho, e teria se desentendido com outro irmão no local.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que davam apoio à ocorrência, prestaram os primeiros socorros e iniciaram manobras de reanimação na vítima, mas o óbito foi constatado ainda no interior do imóvel. A Polícia Militar isolou a área na Rua Piu Piu com fita zebrada para o trabalho da perícia e os procedimentos legais cabíveis.

