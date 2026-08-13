Jovem morre após acidente de trânsito entre moto e carro na BR-369 em Aricanduva

A batida envolveu a moto que a vítima conduzia, uma Honda XRE 300, e um Ford Fiesta; colisão foi na madrugada desta quinta-feira

Um motociclista, identificado como Kenedy Marcos Rangel, de 23 anos, morreu no início da madrugada desta quinta-feira (13) após um grave acidente de trânsito na altura do km 196 da BR-369, nas proximidades do Distrito de Aricanduva, em Arapongas. A batida envolveu a moto que a vítima conduzia, uma Honda XRE 300, e um Ford Fiesta.

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Uma ambulância da Motiva Paraná, concessionária que administra o trecho, foi acionada, mas o motociclista não resistiu aos graves ferimentos e faleceu no local. A vítima era moradora de Apucarana.





Condutor da moto faleceu no local do acidente - Foto: PRF Condutor da moto faleceu no local do acidente - Foto: PRF

Segundo informações iniciais, os dois veículos estavam no mesmo sentido, de Apucarana para Arapongas. O condutor teria perdido o controle da direção e entrado na frente do carro quando ocorreu a colisão.

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O casal que ocupava o carro não sofreu ferimentos, a princípio. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e apura as causas do acidente.

Após a constatação do óbito, foram acionadas equipes do Instituto Médico Legal (IML), Polícia Civil e Polícia Científica.