Jovem foi morto após sair de motel em Arapongas, aponta investigação

Jovem de 22 anos foi morto na manhã de domingo (26); investigação segue para localizar o adolescente suspeito e identificar todos os envolvidos

A Polícia Civil de Arapongas investiga a morte de Lucas Gabriel de Santos de Carvalho, de 22 anos, ocorrida no último domingo (26). Em entrevista, o delegado Saulo Baptista afirmou que o caso é tratado como homicídio e que o principal suspeito já foi identificado.

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Segundo o delegado, as investigações começaram ainda no domingo, logo após o crime. "A Polícia Civil iniciou as diligências já no domingo. Nossa equipe de investigação de homicídios, chefiada por Marcelo Hevetal e Márcio Tobias, deu início aos trabalhos. Também recebemos muitas informações repassadas pela Polícia Militar", explicou.

De acordo com Saulo Baptista, a equipe conseguiu reconstituir as últimas horas de vida da vítima, identificando os locais por onde Lucas passou e as pessoas que estavam com ele.

"Por volta das 2h ou 3h da manhã, ele estava em uma casa de shows, em Arapongas, acompanhado de outros três homens. Durante o período em que permaneceram no estabelecimento, não foi registrado nenhum desentendimento ou qualquer situação que pudesse indicar um conflito", disse.

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Na sequência, o grupo deixou o local em um Chevrolet Onix sedã prata. Além da vítima e dos três homens, outras quatro jovens, duas delas adolescentes, entraram no veículo, que seguiu em direção a um motel da cidade.

"Permaneceram no motel entre 5h46 e 6h20 da manhã. Em seguida, saíram de carro, e o veículo parou na PR-444. Uma câmera, inclusive, auxiliou na verificação de que o veículo permaneceu parado no local, onde teve início uma discussão entre o motorista do Chevrolet Onix prata e Lucas. A discussão se tornou mais acalorada com o passar do tempo", explicou Saulo.



Conforme a investigação, os disparos que mataram Lucas teriam sido efetuados por um adolescente, após uma briga ocorrida por volta das 6h40 da manhã depois de saírem do motel. As investigações continuam para identificar todos os ocupantes do veículo e localizar o adolescente apontado como autor do homicídio.

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"Infelizmente, não conseguimos trazer o Lucas de volta para a família. Mas o compromisso da Polícia Civil é esclarecer o crime, neste caso o ato infracional, e apresentar o responsável para que ele responda por esse fato bárbaro", concluiu o delegado.