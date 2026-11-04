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ACIDENTE

Jovem fica ferido após batida entre moto e carreta na Vila Araponguinha

Socorristas do Samu constataram suspeitas de fraturas na região da costela e da clavícula do motociclista

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovem fica ferido após batida entre moto e carreta na Vila Araponguinha
Autor Foto: TNOnline

Um motociclista de 24 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito no início da noite desta quarta-feira (04), na Avenida Maracanã, em Arapongas (PR). A batida ocorreu em frente à empresa Simbal e envolveu uma carreta que realizava uma manobra no local. O rapaz foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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A colisão aconteceu no momento em que a carreta, que trafegava no sentido centro, tentava acessar a empresa. O motociclista vinha no sentido contrário da avenida e acabou atingindo a lateral do veículo pesado. Os próprios funcionários da Simbal, ao presenciar o acidente, acionaram o socorro.

Durante o atendimento inicial, os socorristas constataram suspeitas de fraturas na região da costela e da clavícula do jovem. Ele também apresentava ferimentos leves na cabeça. Após ser estabilizado no local, a vítima foi encaminhada ao Hospital Norte Paranaense (Honpar) para avaliação médica detalhada.

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As equipes da Guarda Municipal (GM) de Arapongas também estiveram presentes no endereço para realizar o controle do trânsito, que apresentou lentidão devido ao horário de pico, e para registrar o boletim de ocorrência e apurar as causas da colisão.

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