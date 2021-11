Da Redação

Jovem ferida durante acidente em Arapongas morre em hospital

Na madrugada desta terça-feira (23), o corpo de uma jovem, de 21 anos, envolvida em um acidente registrado na PR-218, em Arapongas, no domingo (21), deu entrada no Instituto Médico-Legal (IML), de Apucarana.

continua após publicidade .

Após a colisão que deixou cinco pessoas feridas, Natália Ribeiro da Silva precisou ficar internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Norte Paranaense (Honpar). No entanto, por conta dos graves ferimentos causados pelo acidente, ela não resistiu e morreu nesta madrugada.

Os horários do velório e sepultamento ainda não foram divulgados pela família.

continua após publicidade .

O acidente

Um acidente entre dois veículos, um VW Gol e uma caminhonete S10, aconteceu no dia 21 de novembro, na PR-218, em Arapongas. Cinco pessoas, entre elas duas crianças, ficaram feridas.

Todas as cinco vítimas estavam no VW Gol, que capotou após a colisão. As duas crianças, de 1 e 3 anos, foram atendidas pelo Siate, do Corpo de Bombeiros, e encaminhadas conscientes para a Santa Casa, com ferimentos leves.