Jovem é preso com quase meio quilo de maconha em Arapongas

A equipe do GAT da Guarda Municipal de Arapongas, apreendeu um jovem de 17 anos, por tráfico de drogas no Jardim Aeroporto, no início da noite desta segunda-feira (14). A equipe em patrulhamento dentro do complexo esportivo, Centro Social Urbano avistou o rapaz em atitude suspeita.

Na abordagem, foi localizado um cigarro de maconha e R$170 reais. A equipe perguntou se havia mais drogas em sua casa, o rapaz afirmou que sim e disse onde estava o restante da droga.

Com apoio do CANIL/GM e autorização dos avós do jovem, foi realizado busca no quarto e com o apoio do cão Zeus e a cadela Dara que indicaram em cima do guarda roupas do adolescente, 12 porções de maconha com peso de 440 gramas.

O jovem foi encaminhado à delegacia e o avô foi orientado quanto ao procedimento.