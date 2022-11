Jovem é preso após roubar funcionário de papelaria em Arapongas

Da Redação

Um homem foi preso nesta sexta-feira (25), no Jardim Colúmbia III, em Arapongas, após roubar o funcionário de uma papelaria e livraria, levar R$ 509 em dinheiro e ser flagrado com maconha.

Após denúncia anônima, a Polícia Militar (PM) foi até o local, onde havia grande movimentação de jovens, e viu um homem com as mesmas características repassadas. Durante abordagem, conforme a PM, foi localizada uma pequena porção de maconha e de forma espontânea, o jovem disse que dentro da residência havia mais drogas.

Ao entrarem no local, os policiais localizaram uma bolsa com R$ 509, nove gramas de maconha e uma mochila com vários cupons fiscais da papelaria e livraria citada durante a denúncia.

Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado até a sede da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), de Arapongas, junto do dinheiro e da droga.

