Jovem diz à GM que vende drogas para ajudar na renda de casa

Nesta quarta-feira (21), a equipe GAT, de Arapongas, em patrulhamento pelo Jardim Petrópolis, avistou um homem, de 26 anos, já conhecido no meio policial, e ao chegar perto, sentiu um forte odor de maconha. Realizada a abordagem, a Guarda Municipal encontrou próximo ao jovem uma ponta de cigarro da droga, pesando 0,01 grama.

De acordo com o relatório da GM, o homem assumiu que estava usando o entorpecente. Diante da situação, os guardas solicitaram apoio do Canil para auxiliar nas buscas na residência e verificar se haveria mais drogas, já que o prórpio abordado comentou que tinha mais maconha em casa.

No local, a equipe encontrou embaixo do fogão mais uma porção de maconha, pesando 24,2 gramas. Ainda durante as buscas, o cão Zeus indicou no encosto do sofá uma porção de cocaína, pesando 39,7 gramas, e embaixo do sofá duas munições intactas, sendo uma de calibre .38 e outra de .40.

Em cima do armário, conforme a GM, também foi encontrada outra porção de maconha de 1,2 gramas e em seu quarto, foi lozalizado outro invólucro da mesma droga, pesando 2,5 gramas. Ainda durante as buscas, a GM achou um carregador prolongado de pistola .40, contendo 23 munições intactas e também no guarda-roupas, foram localizadas mais 8 munições de calibre .22. Na carteira do abordado, haviam R$1230, cujo ele não sabia dizer sobre a procedência.

Ainda na casa do abordado, a GM encontrou uma balança de precisão e um rolo de papel filme. Ao ser questionado pela equipe sobre porque estaria vendendo drogas, ele disse que é para complementar a renda familiar. Diante a situação, foi dada voz de prisão ao homem, que foi encaminhado para a 22ª SDP.

