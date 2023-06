Jovem desaparecido em Arapongas é encontrado por familiares

João Vitor de Freitas Marques, de 18 anos, que estava desaparecido desde a manhã de quinta-feira, 01, em Arapongas, foi encontrado na manhã desta sexta-feira, 02, às margens da rodovia BR 369. O jovem não apresenta nenhum ferimento e passa bem. De acordo com a família, ele foi encontrado por um tio. João Vitor estava sozinho, caminhando sentido a Apucarana. Ainda não se sabe o que teria motivado o sumiço dele.

Entenda o caso:

O jovem de 18 anos, morador do Jardim Mônaco, em Arapongas, norte do Paraná, saiu na manhã desta quinta-feira, 01, para fazer uma prova na faculdade onde estuda, na Avenida Gaturamo, ao lado do Honpar, e não foi mais visto desde então.

Segundo familiares, ele saiu de casa usando uma calça jeans azul, blusa branca e tênis. Ainda segundo a família, o jovem estava com o celular e o carregador do aparelho. Eles contaram que João Vitor disse que faria uma prova e sairia mais cedo da aula, mas a família tenta contato desde as 11h da manhã de quinta-feira e o celular está desligado. Colegas da faculdade disseram que o jovem esteve no local e fez a prova. Em seguida, disse que não se sentia bem, e foi para casa.

Neste trajeto, entre a Avenida Gaturamo e o Jardim Mônaco, onde ele mora, João Vitor desapareceu. Familiares relatam que o jovem nunca havia desaparecido antes, não tem costume de ficar na rua, apenas estuda e trabalha.

