Jovem de 27 anos morre de problemas renais em Arapongas

Morreu na manhã desta segunda-feira (04), aos 27 anos, o jovem David Lenon. Ele passava por tratamento médico para uma doença renal.

O velório está acontecendo na Capela Prever de Arapongas (PR). Já o sepultamento será nesta terça-feira (05), às 9h, no Cemitério Municipal.



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David era cunhado do repórter Marcelo Oliveira, que reforçou o último desejo do jovem: que o dinheiro tradicionalmente gasto com coroas de flores fosse convertido na compra de cestas básicas para doação.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a sua morte. "Descansa em paz meu querido e amigo Neno. Vou sentir saudades de sentar com você na frente da casa de sua tia". Já outro comentário dizia que: "Você foi um guerreiro. Meus sinceros pêsames".