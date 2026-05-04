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TRISTEZA

Jovem de 27 anos morre de problemas renais em Arapongas

David Lenon morreu na manhã desta segunda-feira (04) e será enterrado no Cemitério Municipal

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 20:16:02 Editado em 04.05.2026, 20:15:57
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Jovem de 27 anos morre de problemas renais em Arapongas
Autor David Lenon tinha 27 anos - Foto: Arquivo pessoal

Morreu na manhã desta segunda-feira (04), aos 27 anos, o jovem David Lenon. Ele passava por tratamento médico para uma doença renal.

O velório está acontecendo na Capela Prever de Arapongas (PR). Já o sepultamento será nesta terça-feira (05), às 9h, no Cemitério Municipal.

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David era cunhado do repórter Marcelo Oliveira, que reforçou o último desejo do jovem: que o dinheiro tradicionalmente gasto com coroas de flores fosse convertido na compra de cestas básicas para doação.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a sua morte. "Descansa em paz meu querido e amigo Neno. Vou sentir saudades de sentar com você na frente da casa de sua tia". Já outro comentário dizia que: "Você foi um guerreiro. Meus sinceros pêsames".

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David Lenon doações doença renal Luto Obituário solidariedade
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