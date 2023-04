Jovem de 25 anos é preso por tráfico no Colúmbia, em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os policiais encontraram mais de meio quilo de maconha, em diversos tipos de embalagens

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) de Arapongas depois que denúncias anônimas informaram que no endereço dele, no Jardim Colúmbia, estaria ocorrendo tráfico de drogas e uma bolsa com maconha teria sido entregue no local. O denunciante disse ainda que o suspeito teria postado em redes sociais uma foto empunhando arma de fogo.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Veículo roubado em Arapongas é recuperado em Apucarana

Conforme o boletim de ocorrências, os policiais foram até o local e encontraram o suspeito, de 25 anos, próximo à residência. Ele foi abordado enquanto fumava um cigarro de maconha e assumiu que utiliza a droga e que havia certa quantidade dentro de casa. Durante as buscas, os policiais encontraram mais de meio quilo de maconha, em diversos tipos de embalagens, além de um estojo deflagrado calibre 38, uma balança de precisão e outros objetos que caracterizam o tráfico.

continua após publicidade .

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com a droga para a delegacia de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News