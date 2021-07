Da Redação

Jovem de 22 anos é preso com mais de nove quilos de maconha

A Polícia Militar de Arapongas prendeu na noite desta sexta-feira (23), um jovem, de 22 anos, com mais de 9 quilos de maconha e porções de cocaína no Conjunto Flamingos.

Após diversas denúncias, a equipe foi até uma casa no bairro citado, onde seria uma espécie de "cofre" de drogas. Diante dos fatos, a PM entrou na casa e encontrou um homem, já conhecido no meio policial, que foi indagado sobre as denúncias de tráfico e informou que tinha apenas uma pequena porção de maconha para uso.

Durante as buscas no quarto do jovem, foram localizados dois tabletes de maconha embalados com plástico, juntamente com duas porções de cocaína e um celular. Além disso, a equipe ainda encontrou uma bolsa com vários tabletes de maconha.

No total, foram 18 tabletes e mais três porções de maconha, pesando 9.581 quilos, e duas porções de cocaína, totalizando 90 gramas. O homem foi preso e levado até a 7ª CIPM.