Jovem de 20 anos morre após bater moto no centro de Arapongas

Um jovem, de 20 anos, morreu após bater a moto que pilotava durante o início da madrugada deste domingo (3) em Arapongas, no norte do Paraná. Segundo os socorristas, o acidente aconteceu por volta das 00h00 no cruzamento da rua Tucanos com a rua Papagaio, no centro da cidade.

Conforme informações repassadas pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), o jovem perdeu o controle da moto sozinho após passar em alta velocidade sobre o quebra-molas. Em seguida, o rapaz teria colidido com um muro de uma residência e depois em uma lixeira.

Por conta da violência da colisão, parte do portão da casa chegou a ser arrancado. A lixeira também teria sido arremessada do outro lado da rua após o impacto. Os socorristas foram acionados, mas quando chegaram no local o jovem já estava em óbito.

