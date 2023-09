Jovem de 19 anos é preso após tentar impedir ex de viajar; entenda

Siga o TNOnline no Google News

Um jovem de 19 anos foi preso na manhã desta terça-feira (12) pelo crime de desobediência, depois de ter causado uma confusão no terminal rodoviário da cidade de Arapongas, no Norte do Paraná. Acontece que o suspeito estava impedindo a ex-companheira, uma adolescente de 17 anos, de embarcar em um ônibus.

Conforme a Guarda Municipal (GM), que atendeu a ocorrência por volta das 9h16, a garota relatou que o jovem seria seu ex-amásio e não queria deixar que ela embarcasse em uma viagem que tinha como destino uma cidade no interior de São Paulo.

Diante da situação, os guardas municipais deram voz de abordagem ao ex-companheiro, que desobedeceu e continuou a afirmar que a adolescente não iria embarcar no ônibus. Os agentes da GM precisaram fazer uso moderado de força para conter o rapaz, pois ele estava bastante agressivo.

Foi dado voz de prisão, ele precisou ser algemado e, por fim, foi encaminhado para a 22ª Subdivisão de Polícia Civil de Arapongas, para procedimentos cabíveis.

