Jovem de 18 anos morre após acidente com patinete elétrico em Arapongas (PR)

Família informou que autorizou a doação de órgãos e pediu que as pessoas não façam julgamentos sobre a fatalidade; saiba mais

Foi confirmada nesta quarta-feira (1º) a morte da jovem Nicolle Moraes, de 18 anos, em Arapongas, no Norte do Paraná. Ela sofreu um acidente de patinete elétrico no último 22 no cruzamento das ruas Chororó Preto e Galo Campina. A morte foi confirmada ao TNOnline por familiares e gerou comoção em Arapongas e na região.

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A jovem conduzia um patinete elétrico quando acabou se chocando com um Ford Ka. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Norte Paranaense (Honpar) em estado gravíssimo.

No entanto, a jovem não resistiu aos ferimentos e teve morte cerebral ainda na terça-feira (30).

A família informou que autorizou a doação de órgãos. O sepultamento ocorre nesta quinta-feira (02), às 16h30, no Cemitério Municipal de Arapongas. O cortejo deve sair do memorial às 16h.

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Os familiares de Nicolle ressaltaram ao TNOnline um pedido de empatia das pessoas nesse momento de dor, principalmente por conta da tragédia ter ocorrido após um acidente de patinete elétrico, evitando julgamentos equivocados sobre a fatalidade.



Eles destacaram ainda que a jovem era muito "amada, gentil e bondosa". "A família e os amigos estão dilacerados com a perda", completam.

