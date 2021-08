Da Redação

Jovem de 18 anos é preso por tráfico de drogas

Um jovem de 18 anos, foi preso por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (19) na Vila Triângulo. De acordo com a equipe GAT da Guarda Municipal de Arapongas, o rapaz que já é conhecido no meio policial foi abordado durante patrulhamento de rotina.

Com o suspeito, foi encontrado um cigarro de maconha além de R$90. Na sequência a equipe foi até a casa dele.

Ainda de acordo com a GM, em cima do guarda-roupas foi localizado uma balança de precisão, em um quarto, foi encontrado um rolo de papel alumínio e duas lâminas de barbear com restos de droga.

Em um sofá foi estavam 08 porções, entre a calha e o telhado foi encontrado mais 56 pedras de crack.

O rapaz foi preso e encaminhado a delegacia.