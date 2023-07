Jovem bêbado dirige na contramão e acaba preso em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Um jovem, de 24 anos, foi preso em flagrante durante a madrugada desta segunda-feira (10), após dirigir bêbado e na contramão pela área central de Arapongas, no Norte do Paraná. A Guarda Municipal realizava um patrulhamento pela Avenida Arapongas, quando percebeu a situação.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 01h09, e o motorista seguia na contramão em direção à Rua Beija-flor. Conforme as autoridades, foi realizada a abordagem do veículo Ford Ka, e o jovem se mostrou muito irritado.

Os guardas municipais constataram que o jovem estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias. Como ele também estava visivelmente alterado e falava de forma desconexa, foi realizado o teste do bafômetro, que resultou em 0.79 mg/L.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao jovem e encaminhado à 22ª Subdivisão Policial. O Ford Ka foi removido para o pátio por possuir pendências administrativas.

