Jovem bate carro e destrói portão de casa em construção na região

A Polícia Militar (PM) de Sabáudia, no norte do Paraná, foi acionada na manhã desta terça-feira (24) depois que um jovem, de 24 anos, bateu o carro que dirigia contra o portão de uma casa em construção e destruiu a estrutura. O caso foi registrado na Rua Osvaldo Vieira, no centro da cidade.

A PM foi chamada pela proprietária da residência, que relatou que o motorista teria "invadido" seu imóvel com o carro por volta das 5 horas da madrugada. No local, a equipe se deparou com um veículo Volkswagen Gol de cor branca no interior da casa, com o portão caído no capô. Ninguém ficou ferido.

O pai do motorista foi até o local e se prontificou a retirar o veículo e prometeu arcar com os prejuízos causados pelo filho. Ele afirmou ainda que o jovem estaria "em boas condições de saúde".

No entanto, o carro acabou sendo recolhido e encaminhado para o pátio do Detran-PR. Isso porque constatou-se que o veículo apresentava pendências administrativas.

