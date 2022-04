Jovem autista de Arapongas é aprovado em Biologia na UEL

Da Redação

O jovem autista Emerson Fantin Filho, de 19 anos, e morador de Arapongas, no norte do Paraná, foi aprovado recentemente em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). O araponguense sonha em trabalhar na área de paleontologia e estudar os dinossauros. "Mantive o foco nos estudos sempre. Estou muito feliz em poder estudar na UEL", conta o jovem, que foi diagnosticado com autismo aos dois anos.

A mãe de Emerson, Heloisa Hollandini, também comemora a conquista do filho. "Estou radiante de felicidade. Ele quer atuar na área de paleontologia e mexer com assuntos relacionados com dinossauros. Vai ter Autista na UEL sim. Ele teve foco, disciplina, se dedicou e conseguiu. Filho, você merece. Vai ter 'T-Rex' na faculdade", comentou.

Emerson, que sempre estudou em escola pública, passou por nove instituições diferentes neste período. "Ele sempre foi cobaia de tudo. Foi um processo longo, árduo e muito difícil. Na época em que ele foi diagnosticado não tinha informação e não tinham grupos de apoio. Sempre estive sozinha", recorda a mãe, uma das idealizadoras do grupo Associação de Mães de Autistas de Arapongas (Amaar).

Após descobrir que o filho é autista, Heloisa foi à luta e sempre buscou descobrir mais sobre a condição. "Nunca aceitei ouvir que ele não iria escrever, estudar, casar. Aceitei o diagnóstico e fui à luta. Eu, Deus, minha mãe e meus amigos. Nunca tive grana para pagar as terapias e cuidava dele sozinha, sempre levando ele comigo em todos os lugares. O resultado está aí. Meu filho está na faculdade", comemora.