Jornada do Sebrae vai auxiliar indústrias em Arapongas

Será lançada em Arapongas, na próxima terça-feira (26), a Jornada de Transformação Industrial, um programa do Sebrae/PR e do Sistema Fiep, que visa promover o desenvolvimento das pequenas indústrias paranaenses. Os detalhes serão apresentados durante evento no auditório do Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (Sima), às 17h, que contará com a palestra “Como impulsionar o crescimento das pequenas indústrias”, do consultor de produtividade e inovação do Senai, Diogo Tosto, e um caso de sucesso. Os empresários interessados podem se inscrever neste link.

Em Arapongas, a Jornada de Transformação Industrial será focada nos setores de alimentos e de madeira e móveis. Em todo o Paraná, 200 empresas serão atendidas e acompanhadas em um processo que começa com um diagnóstico de gestão, feito pela equipe do Sebrae/PR, seguido da gestão da qualidade, que visa aprimorar a qualidade dos produtos, e da produtividade, com a implementação da ferramenta de manufatura enxuta, redução de custos e desperdícios. Estas duas etapas finais serão conduzidas pelo Instituto Senai de Tecnologia em Madeira e Mobiliário, de Arapongas, e pelo Habitat Senai, respectivamente.

A consultora do Sebrae/PR, Cinara Tozatti, explica que as empresas terão acesso a mais de cem horas de consultorias personalizadas, focadas na melhoria da gestão, qualidade e produtividade, que começarão em outubro e seguem até julho de 2024. A seleção das empresas seguirá critérios de elegibilidade e ordem de inscrição, com prazo até 13 de outubro. Os atendimentos começarão após a assinatura dos contratos.

“O programa é 90% subsidiado pelo Sebrae e pela Fiep, mas as vagas são limitadas e por ordem de chegada. Na palestra de lançamento, os empresários interessados poderão assinar o termo de adesão para entrar no programa”, conta.

O consultor de produtividade e inovação do Instituto Senai de Tecnologia em Madeira e Mobiliário, de Arapongas, Diogo Tosto, explica que as empresas que participarem da primeira fase da jornada estarão aptas para entrar na próxima etapa do programa, que ocorrerá na segunda metade de 2024, quando serão conduzidas consultorias nas áreas de inovação e digitalização.

“Empresas que trabalham bem a gestão, garantindo a qualidade do produto e uma fábrica produtiva e otimizada, se tornam mais competitivas no mercado”, destaca Tosto.

A Jornada será conduzida tanto presencialmente quanto em plataformas digitais. Em Arapongas, o programa conta com o apoio do Sima, local da palestra de lançamento, que fica na Avenida Arapongas, n° 88, 13° andar.

Mais informações estão disponíveis no site senaipr.org.br/jornada-industrial ou podem ser consultadas pelo telefone (43) 3274-9602.

