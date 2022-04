Da Redação

Jogos Escolares do Paraná: Conheça os campeões de Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria de Esporte (Semesp), divulgou nesta quarta-feira (27), os primeiros medalhistas dos 68º Jogos Escolares do Paraná – Fase Municipal (JEP's). Os primeiros campeões são da modalidade de basquete (masculino e feminino).

Confira os resultados:

- Basquetebol masculino “B”: Com jogos da modalidade acontecendo no CIE Prof. Maurinho Cassitas, as equipes do Colégio Estadual Dr. Júlio Junqueira, Colégio Estadual Frei Graciano Droessler e Colégio Antônio Garcez Novaes conquistaram o primeiro, segundo e terceiro lugar respectivamente.

- Basquetebol feminino "B": A equipe do Colégio Estadual Frei Graciano Droessler foram campeãs na modalidade.

Os jogos dos 68º Jogos Escolares do Paraná – Fase Municipal (JEP’s) acontecem no período de 25 a 30 de abril nas quadras do Ginásio de Esporte Luiz A. Zin, Ginásio de Esporte Mateus Romera, Sesi, CIE Maurinho Cassitas, Sesi e Quadra de Vôlei de Areia da Praça da Saudade.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.