Jogos dos Idosos de Arapongas é celebrado com lembrancinhas - TNOnline

Para não passar em branco, a Secretaria Municipal de Assistência Social juntamente com a Secretaria Municipal de Esportes promoveu a 3ª edição do Jogos dos Idosos de Arapongas – JIA 2020, de uma forma diferente. Neste ano, por conta da pandemia da Covid-19, não foram realizados os jogos presenciais, contudo, cada idoso que integra os Centros de Convivência do Idoso (CCI) Tia Su, Feliz Idade e Antonieta Zampaollo, além da ACEAR e Lar São Vicente de Paulo receberam em casa lembrancinhas artesanais com a temática do evento, o quebra-cabeça da Terceira Edição do JIA.

Para a secretária de Assistência Social, Ismailda Ferreira de Lima da Silva, foi uma forma carinhosa e segura de relembrar o JIA, que promoveu em 2018 e 2019 a socialização, inclusão social e a prática esportiva entre os participantes e a comunidade em geral. “ Este ano não foi possível fazer aquela festa no JIA, por isso esse quebra-cabeça é para lembrar que pode ir treinando que o ano que vem será muito especial. Esperamos que em 2021 possamos retomar com esse evento, em grande estilo”, disse.