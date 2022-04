Da Redação

Jogos do Torneio 1º de Maio começam nesta quinta-feira (21)

A Prefeitura Municipal de Arapongas informa que começam, nesta quinta-feira (21), os primeiros jogos do Torneio 1º de Maio - um dos maiores Campeonatos de Futebol Amador do Brasil.

A próxima rodada acontecerá no dia 24 de abril, domingo, enquanto a grande final será realizada no dia 01 de Maio - Dia do Trabalhador, no Estádio Municipal José Chiappin.

Após ser suspenso por dois anos consecutivos, devido à pandemia de Covid-19, o evento esportivo, de grande tradição na cidade dos pássaros, conta com 134 equipes inscritas, divididas em Sub 16; Masculino; Feminino e Master, para esta 63ª edição.

Confira abaixo as datas, horários e locais dos jogos do Torneio:

1ª RODADA: DIA 21 DE ABRIL (quinta-feira);

LOCAIS: Campos 1, 2 e 3 do Centro Social Urbano (CSU) e SESI;

HORÁRIO: A partir das 8h30 – jogos simultâneos;





2ª RODADA: DIA 24 DE ABRIL (domingo);

LOCAIS: Campos 1, 2 e 3 do Centro Social Urbano (CSU) e SESI;

HORÁRIO: A partir das 8h30 – jogos simultâneos;





FINAL: DIA 01 DE MAIO (domingo);

LOCAL: Estádio Municipal José Chiappin;

HORÁRIO: A partir das 8h.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.