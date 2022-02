Da Redação

Jogadores do Laranja Mecânica Arapongas viajam para a Europa

2021 foi o ano de estreia do EC Laranja Mecânica Arapongas como equipe profissional no futebol, e com uma boa campanha na terceira divisão do campeonato paranaense alguns atletas começaram a chamar a atenção do mundo, caso de Igor, Diego e Samir.

Os três atletas de 17 anos foram destaques da equipe durante a competição em 2021, o que fez com que o Feyenoord Rotterdam da Holanda os convidassem para um período de treinamento em suas estruturas. Além dos três profissionais, o atleta Rafael, jogador da categoria de base do EC Laranja Mecânica Arapongas, também foi convidado para participar desse período de treinamento.

Rafael está no clube desde os 10 anos e terá sua primeira experiência na Europa. Já os outros três atletas já participaram de competições de base na Holanda, enfrentando grandes equipes como Ajax, Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen e o próprio Feyenoord Rotterdam.

Para o Coordenador Técnico do EC Laranja Mecânica Arapongas Rogério Cimini, a boa campanha da equipe em 2021 chamou a atenção de vários clubes no mundo. "Disputamos nosso primeiro ano no futebol profissional em 2021 e seguindo nossa filosofia, trabalhamos com um elenco muito jovem, mas com muita qualidade e vários atletas chamaram a atenção de grandes clubes do Brasil. Equipes da Espanha, Itália, Portugal e Polônia também fizeram sondagem. Agora esses quatro atletas estão na Holanda para uma grande oportunidade no Feyenoord, que é referência em recepção, formação e revelação de jovens jogadores", explicou Cimini.

Os quatro atletas ficaram na Holanda até dia 05 de março, depois disso, voltam para Arapongas para se reapresentarem ao EC Laranja Mecânica Arapongas.