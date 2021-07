Jogadora araponguense é destaque no Palmeiras; assista

Da Redação

Uma das mais novas contratações para o time profissional feminino do Palmeiras é a araponguense Giovana Fernanda Soares Dos Santos, de 19 anos. Ela que joga como atacante do clube paulista, iniciou sua carreira nas escolinhas esportivas de Arapongas e hoje brilha com a camisa alviverde disputando o campeonato brasileiro.

Foto por Reprodução

Giovana conta que a paixão pelo futebol começou bem cedo. “Comecei a jogar bem cedo, com uns 7 anos já gostava de jogar bola na rua com meu irmão e outros meninos. Meu irmão tinha o objetivo de ser jogador de futebol, então, quando abriu uma escolinha mista de futebol na cidade, minha mãe colocou eu e meu irmão para treinar, na época eu tinha uns 10 anos”, lembra a atleta.

Ela conta que ficou cerca de um ano na escolinha de futebol e passou a jogar futsal, disputando jogos escolares, regionais e até mesmo campeonatos estaduais, defendendo o município de Rolândia. “Isso durou até os meus 14 anos, quando eu tive a primeira oportunidade de fazer um teste para um grande clube, em Foz do Iguaçu. Foi a primeira vez que saí de casa e eu era a mais nova do clube. Gostaram de mim e fiquei jogando pelo clube até que comecei a sentir muita falta de casa, da minha mãe e não rendia mais nos treinos, acabei desistindo e voltando para Arapongas. Eu achei que era o fim para mim, que nunca iria conseguir aproveitar uma oportunidade como essa novamente”, conta Giovana.

Foto por Reprodução

Ela voltou a jogar futsal em Arapongas, participando apenas de campeonatos regionais, até que, aos 16 anos de idade, surgiu a oportunidade de um teste em mais um grande clube brasileiro: a Chapecoense de Santa Catarina. “Eram mais de 500 meninas de todo o Brasil realizando o teste e eu passei de primeira. Eles já me pediram para ficar e me inscreveram para disputar os campeonatos que viriam. Desta vez eu me adaptei e fiquei na Chape por 2 anos, até que veio a pandemia, quando todos os campeonatos foram cancelados. Foi um período difícil, mas aos poucos fomos retornando aos treinos e jogos. Foi quando surgiu a oportunidade de fazer um teste no Palmeiras”, explicou.

Foto por Reprodução

A atleta conta que através da Chapecoense, ela e outras atletas do clube foram disputar o campeonato brasileiro sub-18 pelo Palmeiras, como uma espécie de teste para o time. Já nos primeiros jogos ela se destacou e foi contratada como atleta profissional do clube paulista. “A primeira vez que entrei no Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, fiquei encantada, chorei, passou um filme pela minha cabeça, foi uma experiência incrível, nem conseguia me concentrar no treino. As vezes ainda penso que estou sonhando, principalmente porque jogo lado a lado com a Bia Zaneratto, uma das jogadoras que mais admiro e que hoje defende a seleção brasileira nas olimpíadas”, disse.

Giovana destaca que sempre recebeu apoio da família para a prática do esporte, o que é fundamental para sua carreira, e que apesar de estar em um esporte muitas vezes considerado masculino, ela nunca passou por preconceitos. “Comigo nunca aconteceu, mas tenho amigas atletas que contam que já passaram por isso. Eu sempre recebi muito apoio e isso foi fundamental para meu desenvolvimento no esporte”, considera a atleta.

Assista a entrevista da atleta no Papo TN: