Da Redação

JAPS e JOJUPS acontecem neste final de semana

A 3ª rodada dos Jogos Abertos do Paraná (JAPS) e dos Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPS), serão realizadas neste final de semana; dias 09 e 10 de outubro. Os jogos das duas competições serão disputados em 36 cidades-sede. Nos Jojup’s, Arapongas disputará nas modalidades de futsal masculino, futsal feminino e handebol masculino. Já nos Jogos Abertos teremos três modalidades em quadra, futsal masculino, handebol masculino e feminino.

continua após publicidade .

As competições acontecerão no sábado e domingo nas cidades de Jandaia e Florestópolis.

A segunda etapa dos JOJUPS está programada para iniciar no dia 23 de outubro e finalizar em 20 de novembro. Já nos Jap’s, a primeira fase segue ainda até o dia10 de outubro. A próxima fase com competições das modalidades individuais começa no dia 24 de outubro e finaliza em 21 de novembro.