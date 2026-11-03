Jacaré-de-papo-amarelo é resgatado às margens de estrada rural em Arapongas; veja

Animal estava perto da pista e oferecia risco a motoristas; após avaliação física, réptil foi solto em represa da região





Um jacaré-de-papo-amarelo foi resgatado na zona rural de Arapongas durante uma operação conjunta entre o Grupamento de Defesa Ambiental (GDA), da Guarda Municipal, e o Corpo de Bombeiros. A intervenção aconteceu na Estrada do Bule, perto do acesso à Granja Peru, após moradores encontrarem o réptil circulando pelas margens da via e acionarem as autoridades.



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Ao chegarem ao endereço indicado, as equipes localizaram o animal próximo à cerca da Fazenda Solana. A captura foi realizada de forma preventiva para evitar que o jacaré invadisse a pista de rolamento, provocasse acidentes de trânsito ou colocasse em risco os pedestres e motoristas que passavam pelo trecho. O procedimento exigiu o uso de técnicas de manejo e equipamentos adequados para garantir a segurança da equipe e do animal.

Sem ferimentos aparentes e em boas condições físicas, o réptil foi colocado em uma caixa de contenção e transportado para uma represa nas proximidades, local compatível com o seu habitat natural, onde foi devolvido à natureza. A operação contou também com a articulação da Secretaria de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (Seaspma).

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Jacaré foi capturado pelos bombeiros em Arapongas - Foto: Reprodução Jacaré foi capturado pelos bombeiros em Arapongas - Foto: Reprodução

As autoridades ambientais orientam que, ao avistar animais silvestres, a população deve manter distância segura, não tentar tocá-los ou capturá-los e acionar imediatamente os órgãos de segurança e resgate competentes.