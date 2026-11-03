Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Arapongas
publicidade
ASSISTA AO VÍDEO

Jacaré-de-papo-amarelo é resgatado às margens de estrada rural em Arapongas; veja

Animal estava perto da pista e oferecia risco a motoristas; após avaliação física, réptil foi solto em represa da região

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline


Um jacaré-de-papo-amarelo foi resgatado na zona rural de Arapongas durante uma operação conjunta entre o Grupamento de Defesa Ambiental (GDA), da Guarda Municipal, e o Corpo de Bombeiros. A intervenção aconteceu na Estrada do Bule, perto do acesso à Granja Peru, após moradores encontrarem o réptil circulando pelas margens da via e acionarem as autoridades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Gavião com asa quebrada é resgatado em Arapongas

Ao chegarem ao endereço indicado, as equipes localizaram o animal próximo à cerca da Fazenda Solana. A captura foi realizada de forma preventiva para evitar que o jacaré invadisse a pista de rolamento, provocasse acidentes de trânsito ou colocasse em risco os pedestres e motoristas que passavam pelo trecho. O procedimento exigiu o uso de técnicas de manejo e equipamentos adequados para garantir a segurança da equipe e do animal.

Sem ferimentos aparentes e em boas condições físicas, o réptil foi colocado em uma caixa de contenção e transportado para uma represa nas proximidades, local compatível com o seu habitat natural, onde foi devolvido à natureza. A operação contou também com a articulação da Secretaria de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (Seaspma).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Jacaré-de-papo-amarelo é resgatado às margens de estrada rural em Arapongas; veja
AutorJacaré foi capturado pelos bombeiros em Arapongas - Foto: Reprodução

As autoridades ambientais orientam que, ao avistar animais silvestres, a população deve manter distância segura, não tentar tocá-los ou capturá-los e acionar imediatamente os órgãos de segurança e resgate competentes.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ARAPONGAS fauna silvestre jacarés Preservação ambiental resgates de animais
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV