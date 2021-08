Investimentos em Arapongas já somam R$ 300 milhões de reais

Da Redação

O município de Arapongas vem recebendo investimentos que já acumulam mais de R$ 300 milhões, beneficiando setores como educação, esporte, segurança, saúde, saneamento básico e mobilidade urbana.

“O maior desses investimentos é a obra do contorno viário. Só ela representa cerca de R$ 130 milhões. É uma obra que só está se tornando realidade graças a muita persistência da nossa parte, a muito trabalho e ao apoio político de pessoas em posições estratégicas”, afirma o prefeito Sérgio Onofre.

Entre essas pessoas, ele cita Ratinho Júnior. O prefeito se reuniu com ele logo após a posse no governo, em janeiro de 2019. “Ele demonstrou firmeza no cumprimento dessa demanda e marcou imediatamente uma reunião com a equipe do DER e da Viapar para retomarmos as tratativas”, relembra Sérgio Onofre.

Também pesaram na liberação da obra o ex-secretário Abelardo Lupion e o seu filho, o deputado federal Pedro Lupion. “Foi o Abelardo Lupion que, como secretário de Estado, depositou lá atrás os R$ 7 milhões necessários para os trâmites que garantiram o início da obra”, ressalta o prefeito.

Ele destaca o trabalho exaustivo, inclusive na esfera judicial, para que o contorno fosse finalmente iniciado. “Foram 38 reuniões. Em algumas delas, confesso saí muito irritado. Mas a obra está aí, em andamento, e vai revolucionar a nossa cidade, tirando o tráfego pesado da área urbana”, assinala o prefeito.

Sérgio Onofre também revela que, terminado o contorno, o projeto é fazer uma revitalização completa na Avenida Maracanã. Outra obra de peso vem da Sanepar e é resultado de intensas negociações que precederam a renovação do contrato com a empresa. Em maio de 2020, Sérgio Onofre chegou a ameaçar de romper contrato com a Sanepar, caso a renovação não contemplasse investimentos necessários e estratégicos para os avanços nos serviços de água e esgoto.

A empresa agora está investindo R$ 96 milhões em melhorias diversas, sendo que a principal ação atualmente é a estação de tratamento de esgoto (ETE) Campinho, no final da Rua Pelicano. Com os investimentos da Sanepar, devem ser solucionados os problemas de água e saneamento que se arrastam ao longo de anos, beneficiando toda a Zona Sul, a região do Jardim Aeroporto e vários outros bairros. Importante conquista também é a Unidade Integrada Sesc/Senac, um investimento de R$ 23 milhões.

A obra está sendo erguida pelo Sistema Fecomércio em terreno de 16 mil m2, doados pelo prefeito Sérgio Onofre, no mandato passado, ao lado da UPA. O Honpar está construindo uma nova estrutura hospitalar, ao lado da PR-444, um investimento de R$ 14 milhões, liberados junto ao governo estadual também com a participação da administração municipal.

Outros investimentos em andamento: Centro de Detenção Provisória (CDP), R$ 7,3 milhões; Escola Estadual Alto da Boa Vista (Zona Sul), R$ 5,7 milhões; Escola Municipal do Jardim Paulista, R$ 4,9 milhões; Escola Municipal do Jardim Caravelle, R$ 4,7 milhões; CMEI Vale das Perobas II, R$ 2,9 milhões; Interligação do Jardim Novo Imperial ao Novo Centauro, R$ 3,6 milhões; calçamento de estradas rurais, R$ 2,4 milhões; reforma do Parque dos Pássaros, R$ 2,4 milhões; construção do primeiro bloco do IFPR, R$ 1,6 milhão, recurso liberado pela deputada federal Luiza Canziani; reforma do Bosque dos Pássaros, R$ 1 milhão, e construção de mais duas unidades do Projeto Meu Campinho (Tropical e Águias), R$ 720 mil.



"É a resposta de Arapongas para esses tempos de pandemia e de queda na arrecadação dos municípios: muito trabalho e muita fé na busca dos resultados que a população tanto precisa”, finaliza Sérgio Onofre.