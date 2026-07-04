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ARAPONGAS

Investigada por tráfico é presa com maconha e roupas usadas em assaltos

Além de entorpecentes e de um celular, forças de segurança apreenderam blusa identificada em imagens de monitoramento da Polícia Civil

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.07.2026, 13:40:09 Editado em 04.07.2026, 13:40:03
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Investigada por tráfico é presa com maconha e roupas usadas em assaltos
Autor Foto: Divulgação GM/ PC

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Guarda Municipal de Arapongas resultou na prisão preventiva de uma mulher, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na região. A ação integrada, que mobilizou o setor de investigações, o supervisor da Guarda e a equipe do Canil, ocorreu na manhã de sexta-feira (03), em uma residência localizada no bairro Jardim Columbia. A prisão decorre do cumprimento de um mandado expedido pela 2ª Vara Criminal da comarca local, após investigações prévias apontarem a participação da suspeita no comércio ilícito de entorpecentes.

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Durante a execução das ordens judiciais de busca e apreensão no imóvel, os agentes contaram com o suporte do cão de faro para vasculhar os cômodos à procura de substâncias proibidas. O animal localizou, no interior de uma gaveta de cômoda em um dos quartos, uma porção contendo aproximadamente 378 gramas de maconha. No mesmo guarda-roupas, os policiais encontraram e apreenderam uma blusa de cor branca que coincide com o vestuário utilizado pela investigada em registros de imagem obtidos pelas equipes de inteligência durante o monitoramento de atividades criminosas anteriores.

Na sequência das buscas pela residência, os agentes confiscaram também um aparelho celular da marca Apple, de cor branca, que estava sob a posse direta da investigada no momento da abordagem. Nenhum outro tipo de armamento, valor em espécie ou objeto de origem ilícita foi detectado no perímetro vistoriado. Após receber a voz de prisão e ser cientificada a respeito de seus direitos constitucionais, a mulher colaborou ativamente com as determinações das autoridades, demonstrando comportamento pacífico e eliminando a necessidade do uso de algemas por não oferecer risco de fuga ou ameaça aos policiais.

A ocorrência foi encerrada com o deslocamento das equipes de segurança e da detida para as dependências da 22ª Subdivisão Policial (SDP) de Arapongas. Na unidade de polícia judiciária, foi formalizado o cumprimento fiel dos mandados judiciais e realizada a entrega oficial do telefone celular, das vestimentas e da substância análoga à maconha apreendida, que passarão por perícia técnica para subsidiar o andamento do inquérito e os demais procedimentos

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apreensão de entorpecentes ARAPONGAS GUARDA MUNICIPAL polícia civil Prisão preventiva trafico de drogas
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