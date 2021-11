Da Redação

Intervalo para 2ª dose de AstraZeneca passa a ser de 56 dias

A Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas divulgou que agora há um novo intervalo de aplicação da vacina AstraZeneca no município. De acordo com a Saúde, as aplicações de segunda dose (D2) do imunizante passarão a ser de oito semanas, ou seja, 56 dias após o recebimento da primeira dose (D1). Este prazo também já foi adotado para as aplicações da segunda dose do imunizante Pfizer.

continua após publicidade .

Segundo Moacir Paludetto Jr, secretário de Saúde de Arapongas, é importante que a população complete o esquema vacinal.

“A população deve estar atenta, e não deixar de tomar a segunda dose. Agora, a AstraZenaca também tem um intervalo de 56 dias, assim como a Pfizer. Na carteira de vacinação está descrita a data da primeira dose, com isso, conta-se 56 dias para o recebimento da segunda aplicação. Quantos mais pessoas vacinadas, mais efetivo é o nosso combate ao coronavírus”, afirma.



continua após publicidade .

Locais de vacinação

A Saúde reitera que o município conta com novos pontos de vacinação contra a Covid-19. Além disso, a vacinação acontece de domingo a domingo.



Dias úteis

continua após publicidade .

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Palmares (Rua Tanatau, Nº 520): 9h às 20h;

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Petrópolis (Rua Pato Mergulhador nº 280): 9h às 20h;

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Flamingos (R. Iratauá, S/N): 9h às 20h;

continua após publicidade .

- CISAM - apenas para o público feminino (Av. Gaturamo, 950). NOVO HORÁRIO: 9h às 13h.

Finais de semana

- Laboratório Municipal de Análises Clínicas (Rua Atingau, ao lado da UPA 24Horas): 19h às 23h.

DOCUMENTAÇÃO POPULAÇÃO EM GERAL (2ª DOSE): Carteira de vacinação e documento com foto.