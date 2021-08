Interligação entre Novo Imperial e Centauro é concluída

Da Redação

Ao som da Big Band, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, inaugurou na manhã deste domingo a interligação do trecho entre os jardins Morumbi e Novo Imperial ao Novo Centauro. “Este é um momento importante para todos nós, que vivemos esta obra desde o início, e tenho certeza que também para todas as famílias que vivem nesta região da cidade. A interligação aproxima essas comunidades umas das outras e também toda a região ao centro, representando mais um avanço em termos de mobilidade urbana. É Arapongas se tornando mais ágil, mais moderna e mais dinâmica”, afirmou Sérgio Onofre.

O prefeito lembrou outras interligações de bairro que foram compromissos assumidos pela atual gestão, entre elas a do Conjunto Ulysses Guimarães e Jardim Santo Antônio; Santo Antônio e Jardim Novo Horizonte; Centro (Rua Condor) e Jardim Casa Branca (Rua Águias) e Jardim Morumbi e Residencial Tozzi. Na obra inaugurada neste domingo, foram investidos R$ 3,6 milhões, liberados através da Caixa Econômica. Sérgio Onofre destacou o apoio de toda a equipe da Caixa, especialmente do gerente geral em Arapongas, Luiz Carlos Pedroso. Ele também afirmou que hoje, entre obras prontas e em execução, o município está recebendo quase R$ 300 milhões em investimento.

“Só o contorno viário, uma obra que todo mundo dizia que não seria mais executada, mas que nós lutamos por quatro anos a fio até que ela fosse iniciada, representa um investimento de quase R$ 130 milhões. O Centro de Detenção Provisória, outra obra que diziam que não sairia do papel, representa mais R$ 7,3 milhões e começa a ser executada nesta semana. Sem falar nas três escolas, no CMEI aqui do Vale das Perobas e várias outras obras que, somadas, também ajudam a gerar milhares de empregos”, acrescentou o prefeito.

Também participaram do evento o vice-prefeito e secretário de Obras, Jair Milani, o presidente da Câmara, Rubens Franzin Manoel, secretários municipais, vereadores, representantes da OAB, Maçonaria e outras entidades, além de moradores da região. Luiz Carlos Pedroso explicou que os recursos para execução da obra foram viabilizados pela Prefeitura junto à Caixa Econômica, através do programa chamado Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento). “Cabe aqui destacar a eficiência da equipe da Prefeitura, especialmente da Secretaria de Obras. Quem vem aqui hoje e vê uma obra dessa magnitude não faz ideia do esforço que demandou por parte de todos os envolvidos”, salientou Pedroso.

Jair Milani lembrou o momento em que foi dado início à obra, no dia 29 de julho de 2020. “Esse local onde hoje estamos era tudo mato. Hoje vemos vias públicas bem pavimentadas, a ligação entre os bairros com a pavimentação de um trecho de aproximadamente 500 metros, ligando a Rua Dó-Ré-Mi, no Novo Imperial, à Rua Xororó Negro, no Novo Centauro, uma ponte com vão de 25 metros transpondo o Ribeirão Tabapuã, tubulação e infraestrutura de drenagem, paisagismo, iluminação pública e vários outros benefícios. É uma obra estratégica dentro do plano de interligações de bairros que começou no mandado e que avança neste também”, afirmou Jair Milani.