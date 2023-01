Integrantes de quadrilha de furtos de veículos são presos em Arapongas

Da Redação

A prisão aconteceu depois de uma investigação do serviço de Inteligência da Polícia Militar (PM) de Arapongas

Dois homens foram presos no começo da noite desta segunda-feira, 23, em Arapongas, suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em roubos de veículos, especialmente caminhonetes, na região. Durante a prisão em flagrante, os policiais encontraram equipamentos utilizados para fazer ligação direta e chaves de outros veículos. Já na residência de um dos presos, a polícia apreendeu armas e munição.

A prisão aconteceu depois de uma investigação do serviço de Inteligência da Polícia Militar (PM) de Arapongas. Diante do aumento em tentativas, furtos e roubos de automóveis, em especial a caminhonetes, a equipe realizou diligências, e conseguiu informações de que os suspeitos realizavam o furto dos veículos e levavam ao Paraguai, onde realizavam a troca das caminhonetes por drogas, que abastecem a região norte do Paraná.

Por conta das investigações, na noite desta segunda-feira, os policiais passaram a acompanhar um veículo C4 Pallas, com dois suspeitos em seu interior. O carro foi estacionado próximo a uma caminhonete Hilux, o motorista desceu e foi em direção ao veículo, enquanto o outro ficou na esquina esperando. Acionados reforços, os suspeitos foram abordados.

Em buscas no veículo C4 Pallas, foi localizado um módulo de Hilux, já preparado para conectar e ligar veículos sem a necessidade de chaves. Ainda durante a revista, foi localizada no bolso de um deles, uma chave, de um Fiat Marea, que estava estacionado na entrada de Arapongas, próximo ao pedágio, onde foram encontrados vários módulos de veículos, em sua grande maioria marca Toyota e várias chaves de caminhonetes modelo Hilux, sendo que alguns módulos já estavam preparados com os conectores para ligação direta.

Ao serem perguntados sobre armas de fogo, um dos detidos afirmou que na casa onde mora, em Londrina, haviam algumas armas.



Desta forma, a equipe da 7ª CIPM de Arapongas, juntamente a com a equipe do 30º BPM de Londrina, foi até o local, onde foram apreendidos um revólver calibre .38 com 6 munições intactas e uma espingarda de pressão com adaptação para utilização de munição .22.

Também foram encontradas treze munições calibre 28, cinquenta munições calibre .22, quinze munições 12ga, quatro munições calibre .32, quatorze munições calibre .380, um simulacro de pistola e placas de veículos.

Os suspeitos presos foram encaminhados para a delegacia de Arapongas e o armamento e munições apreendidas ficaram sob responsabilidade das autoridades em Londrina.

