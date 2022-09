Instabilidade segue nesta terça-feira em Arapongas; veja a previsão

Da Redação

A máxima não ultrapassa dos 23ºC nesta terça

A terça-feira (27) deve ser mais um dia chuvoso em Arapongas, norte do Paraná. Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), existe uma precipitação acumulada de 16.2 mm para o município, ou seja, há grandes chances da Cidade dos Pássaros ter mais um dia de chuva significativa. Inclusive, a previsão indica que a semana toda será de tempo instável.

Devido às chuvas, as temperaturas não se elevam tanto. No entanto, Arapongas deve registrar valores superiores nesta terça em relação aos dias anteriores. A mínima prevista é de 17ºC e a máxima de 23ºC.

O Simepar também informa que há uma frente fria se formando sobre o oceano, na altura do Sul do Brasil, e se alinha com a instabilidade entre Santa Catarina, Paraná e parte do Sudeste no decorrer desta terça-feira. No Paraná, chuvas continuam sendo esperadas a qualquer momento do dia, com volumes significativos. As condições atmosféricas também continuam favoráveis à ocorrência de tempestades (especialmente no interior do Estado).

