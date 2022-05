Instabilidade predomina nesta segunda-feira em Arapongas

Da Redação

O dia começou com pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas nas cidades do oeste, noroeste e norte do Paraná. Arapongas, por exemplo, registrou chuvas durante a madrugada e amanheceu nublada nesta segunda-feira (30).

continua após publicidade .

De acordo com as informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a Cidade dos Pássaros deve registrar mais pancadas ao decorrer do dia, pois existe uma precipitação acumulada de 28.6 mm.

Por conta da chuva, as temperaturas devem ser amenas no município. Ao amanhecer, o município registrou mínima de 16ºC. Já a máxima não deve ultrapassar dos 23ºC.

continua após publicidade .

Região

A segunda-feira também deve ser chuvosa em Londrina, município do Norte do Paraná. Conforme o Simepar, existe a precipitação acumulada de 30.7 mm. As temperaturas devem variar entre 17ºC e 23ºC.

Rolândia, por sua vez, também deve registrar chuva com uma precipitação acumulada de 22.0 mm. A mínima obtida foi de 16ºC e a máxima não deve ultrapassar dos 23ºC.