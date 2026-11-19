A previsão do tempo para Arapongas nesta quinta-feira (19) aponta um dia de tempo instável e temperaturas elevadas, com alta expectativa de chuva. Os termômetros no município devem registrar mínima de 20°C e atingir a máxima de 30°C, em um cenário atmosférico propício para a formação de nuvens carregadas e precipitações ao longo do período.

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Os indicadores meteorológicos apontam uma probabilidade de ocorrência de chuva de 98%, com volume acumulado estimado em 4,4 milímetros. A umidade relativa do ar apresenta ampla variação, oscilando entre 56% nos períodos mais quentes e chegando a 97%, enquanto os ventos sopram na direção nordeste a uma velocidade média de 8 km/h, acompanhados por rajadas que podem alcançar até 35 km/h.