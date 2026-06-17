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Inscrições para Série Bronze do Campeonato Amador de Arapongas abrem na segunda

Período para participar da competição encerra em 17 de julho

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 11:14:58 Editado em 17.06.2026, 11:14:53
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Inscrições para Série Bronze do Campeonato Amador de Arapongas abrem na segunda
Autor Inscrições abrem na segunda-feira - Foto: Reprodução

A Prefeitura do Município de Arapongas através da Secretaria de Esporte de Arapongas, informa que a partir de segunda-feira (22 de junho), todas as equipes interessadas em participar da competição poderão garantir a vaga. O período de inscrições vai até o dia 17 de julho, uma sexta-feira.

-LEIA MAIS: Apucarana Futsal faz jogo contra o Medianeira em busca de reabilitação na Série Prata

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Os dirigentes interessados têm duas opções para efetuar a inscrição das equipes. A primeira é presencial: os representantes devem se dirigir à recepção da Secretaria de Esportes para retirar toda a documentação e ficha de inscrição. O atendimento segue o horário comercial, de segunda a sexta-feira.

A segunda, mais prática e ágil, é a retirada da ficha e do regulamento de forma online através do site da Prefeitura (clique aqui).

Já a entrega da ficha deverá ser entregue somente na Secretaria de Esporte.

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Não deixe para a última hora. Garanta já a inscrição das equipes e fique atento aos canais oficiais da Secretaria de Esporte para mais informações sobre o Congresso Técnico e o início da competição.

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ARAPONGAS Atividades Esportivas competição Futsal inscrições secretaria de esportes
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