Inscrições para Série Bronze do Campeonato Amador de Arapongas abrem na segunda

A Prefeitura do Município de Arapongas através da Secretaria de Esporte de Arapongas, informa que a partir de segunda-feira (22 de junho), todas as equipes interessadas em participar da competição poderão garantir a vaga. O período de inscrições vai até o dia 17 de julho, uma sexta-feira.

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Os dirigentes interessados têm duas opções para efetuar a inscrição das equipes. A primeira é presencial: os representantes devem se dirigir à recepção da Secretaria de Esportes para retirar toda a documentação e ficha de inscrição. O atendimento segue o horário comercial, de segunda a sexta-feira.

A segunda, mais prática e ágil, é a retirada da ficha e do regulamento de forma online através do site da Prefeitura (clique aqui).

Já a entrega da ficha deverá ser entregue somente na Secretaria de Esporte.

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Não deixe para a última hora. Garanta já a inscrição das equipes e fique atento aos canais oficiais da Secretaria de Esporte para mais informações sobre o Congresso Técnico e o início da competição.