Inscrições para os Jogos do Idoso de seguem até o próximo dia 22

Inscrições devem ser feitas no Centro de Iniciação do Esporte (CIE) ou nos Centros de Convivência do Idoso

A Prefeitura de Arapongas segue nos preparativos para a 6º edição dos Jogos do Idoso – JIA. A inciativa é uma parceria da Secretaria Municipal de Esporte e da Secretaria de Assistência Social.

INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser realizadas até o dia 22 de setembro, na Secretaria de Esporte, no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Prof. Maurinho Cassitas, anexo ao Centro Social Urbano ou nos Centros de Convivência do Idoso. As fichas de inscrição poderão ser retiradas também pelo link: https://www.arapongas.pr.gov.br/esporte/assets/downloads/jia/20230831160808.pdf

ABERTURA

O Cerimonial de Abertura acontecerá no dia 03 de outubro, às 13h30, no Ginásio de Esportes do Araucária.

JOGOS – O evento será realizado de 03 a 06 de outubro. Os jogos têm como objetivo proporcionar a socialização, a inclusão social e a prática esportiva entre os participantes e a comunidade em geral. As modalidades a serem disputadas nas categorias feminino e masculino serão: dominó, truco, cacheta, dama, gincana e dança.

