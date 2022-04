Da Redação

Inscrições para eleição do Conselho de Cultura encerram nesta sexta

A Secretaria de Cultura, Lazer e Eventos da cidade de Arapongas informa que as inscrições para a Eleição do Conselho Municipal de Política Cultural, se encerram nesta sexta-feira (08), às 17 horas.

A eleição acontece no dia 19 de abril, na sede de Secretaria de Cultura, situada na Rua Rouxinol, 501 – Centro, antiga Estação Ferroviária, no horário das 09h às 20h. A Prefeitura de Arapongas lembra que podem votar pessoas relacionadas à área cultural, acima de 18 anos, devidamente inscritas no Cadastro Municipal de Indicadores Culturais - CICA.

Atualmente cerca de 400 artistas de vários segmentos culturais estão inscritos no Cadastro e estão aptos a votar na Eleição.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.