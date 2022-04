Da Redação

Inscrições para eleição do Conselho de Cultura encerram na sexta-feira

Nesta terça-feira (05), a Prefeitura Municipal de Arapongas, por meio da Secretaria de Cultura, Lazer e Eventos, informa que as inscrições para a Eleição do Conselho Municipal de Política Cultural, se encerram na próxima sexta-feira (08).

A eleição acontece no dia 19 de abril, na sede de Secretaria de Cultura, situada na Rua Rouxinol, 501 – Centro, antiga Estação Ferroviária, no horário das 9 às 20 horas.

A Prefeitura ainda relembra que podem votar apenas pessoas acima de 18 anos, que já estão inscritas no Cadastro Municipal de Indicadores Culturais. Atualmente, há cerca de 400 pessoas estão inscritas no Cadastro e aptas a votar na Eleição do Conselho.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.