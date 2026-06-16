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Inscrições do PSS da Prefeitura de Arapongas abrem nesta quarta (17); 96 vagas com salários até R$ 3,7 mil

São 96 vagas em diversos cargos disponíveis em todas os níveis de escolaridade; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 19:48:46 Editado em 16.06.2026, 19:52:34
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Inscrições do PSS da Prefeitura de Arapongas abrem nesta quarta (17); 96 vagas com salários até R$ 3,7 mil
Autor De acordo com a prefeitura, os salários, somados aos benefícios, podem chegar a R$ 3,7 mil, conforme o cargo - Foto: Arquivo/Prefeitura de Arapongas

A Prefeitura de Arapongas (PR) publicou o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2026 para contratação temporária de servidores e formação de cadastro de reserva. As inscrições abrem nesta quarta-feira (17) e seguem até 6 de julho, exclusivamente pela internet.

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Ao todo, são ofertadas 96 vagas em todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio e superior) para os cargos de auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, motorista I, motorista II (área de ônibus), cuidador, secretário de documentação escolar, professor, professor de Educação Física e professor de Educação Infantil.

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A taxa de inscrição é de R$ 30. De acordo com a prefeitura, os salários, somados aos benefícios, podem chegar a R$ 3,7 mil, conforme o cargo.

Como fazer a inscrição

Os interessados devem acessar o portal oficial do processo seletivo entre os dias 17 de junho e 6 de julho. O pagamento da taxa deverá ser realizado até 7 de julho.

O edital completo, com os requisitos para cada função, carga horária, documentação exigida e demais regras do processo seletivo, está disponível no endereço:

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https://arapongas.atende.net/cidadao/pagina/processo-seletivo-simplificado-2026

Confira as vagas disponíveis, salários e nível de escolaridade

  • Auxiliar de Serviços Gerais (30 horas) - Nível Fundamental incompleto - R$ 2.467,20
  • Cozinheiro (30 horas) - Nível Fundamental incompleto - R$ 2.467,20
  • Motorista I (40 horas) - Nível Fundamental incompleto - R$ 3.014,58
  • Motorista II – área de ônibus (40 horas) - Nível Fundamental completo - R$ 3.333,31
  • Cuidador (30 horas) - Nível Médio completo - R$ 2.467,20
  • Secretário de Documentação Escolar (40 horas) - Nível Médio completo - R$ 3.779,01
  • Professor (20 horas) - Nível Superior completo - R$ 2.805,85
  • Professor de Educação Física (20 horas) - Nível Superior completo - R$ 2.975,36
  • Professor de Educação Infantil (30 horas) - Nível Superior completo - R$ 4.016,63

Quando sai o resultado

Conforme o cronograma divulgado pela prefeitura, a classificação final e a homologação do PSS estão previstas para o dia 14 de agosto. Os candidatos devem acompanhar as publicações oficiais para consultar resultados, recursos e demais etapas do certame diretamente no site oficial.

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ARAPONGAS concurso emprego prefeitura PSS vagas
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