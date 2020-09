Iniciada terraplanagem da interligação entre o Morumbi ao Novo Centauro - TNOnline

Continua após publicidade

Após a descarga da tubulação e o processo de limpeza da área, equipes realizam a etapa de terraplanagem para a instalação do canteiro da obra de interligação viária, através de uma ponte, entre o Morumbi e Novo Imperial ao Novo Centauro.

A empresa Kapa Construções, de Londrina, é a responsável pela execução dos serviços, avaliada em R$ 2.990.000,00. A obra compreende na pavimentação de um trecho de aproximadamente 500 metros, ligando a Rua Dó-Ré-Mi, no Novo Imperial, à Rua Xororó Negro, no Novo Centauro, uma ponte com vão de 25 metros transpondo o Ribeirão Tabapuã, tubulação e infraestrutura de drenagem, paisagismo, iluminação pública e outros benefícios. Inclui-se no projeto a interligação asfáltica de quatro ruas que atualmente terminam em uma área de pastagem, gerando dificuldade para os moradores e inclusive para o caminhão que faz a coleta de lixo.

São elas as ruas Saíra da Serra, Atobá Australiano, Bem-te-vi Assobiador e Urutau Pardo. Essas vias agora passam a ter ligação entre si e delas com a interligação dos bairros. O prazo para conclusão é de até nove meses.

Na semana passada, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, realizou a assinatura da ordem de serviço, em breve solenidade na Rua Chororó Negro, no Novo Centauro. A oportunidade contou também com a presença do Jair Milani, do presidente da Câmara, Osvaldo Alves dos Santos, dos vereadores Miguel Messias, Paulo César de Araújo, Márcio Nickenig, Antônio Carlos Chavioli e Levi Xavier, além de secretários municipais e pessoas da comunidade.