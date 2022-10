Ingresso para show de Luan Santana será um quilo de alimento

Da Redação

O ambiente contará também com Praça de Alimentação e Espaço Kids

Seguindo a tradição das edições anteriores, a Arapongas Fest 2022 mostra que é possível, ao mesmo tempo, festejar e demonstrar solidariedade para com as famílias necessitadas. Por isso, no dia 10 de outubro, data que marca os 75 anos de Arapongas, haverá a arrecadação de 1kg de alimento não perecível que será revertido para entidades assistenciais e famílias em vulnerabilidade social. Este dia marcará também o show principal com o cantor e compositor Luan Santana. “É uma forma de ajudarmos muitas pessoas. Nas festas anteriores, em 2017, 2018 e 2019, fizemos esta mesma mobilização e ajudamos muitas pessoas. Queremos contar com a colaboração de cada um. Quem puder, leve 1kg de alimento no dia do show do Luan Santana. A ideia é que possamos ter uma grande mobilização para batermos o recorde em arrecadação”, afirma o prefeito da cidade, Sérgio Onofre.

CONTAGEM REGRESSIVA

Faltando quatro dias para o início das comemorações, a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos (Secle) já tem o cronograma completo dos shows e demais atrativos que celebram o 75º. aniversário de Arapongas. A Arapongas Fest 2022 acontece de 08 a 11 de outubro, no Centro de Eventos Expoara. O ambiente contará também com Praça de Alimentação e Espaço Kids.

SHOWS

Dia 08/10 - Sábado

18h00 - Abertura dos Portões

19h30 - Hewertton Bobatto

20h00 - Daniel Sartori

21h30 - Pedro Sanchez e Thiago

00h00 - Dj Maiara Massi

Dia 09/10 - Domingo

16h00 – Abertura dos portões

17h00 – Louvor com os ministérios de louvor do COMPAI

19h30 – Bruna Karla

21h30 – As cores do Samba

00h00 – João Victor e Gabriel

Dia 10/10 – Segunda (Aniversário da cidade)

18h00 – Abertura dos portões

20h00 – Guilherme Guerra & Joao Castilho

22h00 – Luan Santana

00h00 – Dj Andreolly

Dia 11/10 – Terça Feira (Véspera de feriado)

18h00 – Abertura dos portões

19h00 – Julia Diaz

20h00 – Stefani Pizo

22h00 – Mariana e Matheus

00h00 - DJ Math

