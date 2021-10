Da Redação

Informe da dengue segue sem nenhum caso em Arapongas

Município de Arapongas informou nesta quinta (21) que o município segue sem sem registrar nenhum caso de dengue.

Segundo o relatório, Arapongas tem 48 notificações; 20 casos em investigação e 28 negativos. O relatório da semana passada apresentou 42 notificações; 29 casos em investigação e 13 casos negativos.

Porém, o quadro do município não reflete a situação no Paraná. Conforme informado ontem (20) pelo SESA-PR, o estado registra 286 casos confirmados. São 37 casos a mais que o informe anterior. Os dados são do 9º Informe Epidemiológico da dengue, do novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022.

Os novos casos confirmados foram registrados em Foz do Iguaçu (14), Pontal do Paraná (4), Maringá (3), Ibiporã (2), Paranavaí (2), Medianeira (2), Curitiba (2), Bandeirantes (1), Assaí (1), Mandaguari (1), São João do Caiuá (1), São Tomé (1), Umuarama (1), Tapira (1) e Santa Terezinha do Itaipu (1).

As informações são da Prefeitura de Arapongas