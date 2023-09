Indo para escola, jovem apanha em rua do PR para 'esquecer o passado'

Um adolescente, de 16 anos, foi agredido por dois homens no caminho da escola na manhã desta segunda-feira (4/9) em Arapongas, no Norte do Paraná. O que mais chama atenção, no entanto, é que os suspeitos agrediram o jovem para que ele "esquecesse o passado" e "seguisse com a vida", segundo relato da própria vítima.

A Polícia Militar (PMPR) foi acionada para atender o caso de agressão na Rua Uirapuru, na área central da cidade paranaense. De acordo com relato do estudante, ele estava indo para o colégio quando por volta das 7h20, minutos antes do início das aulas, foi abordado por uma dupla, que o agrediu com diversos socos.

Os suspeitos agrediram a vítima com dois socos na boca, causando cortes internos, e um na região das costelas, que resultou em uma lesão aparente. O adolescente relatou aos policiais que durante a ação criminosa os suspeitos diziam para ele "parar de relembrar o passado e seguir a vida". O jovem afirma que não se recorda de nenhuma situação que possa fazer referência à frase dita pelos agressores.

Altos e morenos, um deles estava vestido de shorts jeans e uma blusa, enquanto o outro usava uma calça jeans e uma camiseta. A vítima não reconheceu nenhum dos suspeitos. A equipe da PMPR realizou buscas pela região, mas ninguém foi localizado. O garoto foi orientado e o boletim de ocorrência confeccionado.

